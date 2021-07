Lavoro: Orlando (ministro), “grazie a Comando Tutela per operazione su grandi siti logistica”

“Un ringraziamento al generale Iorio e alle donne e agli uomini dei Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro e dei Comandi provinciali dell’Arma per l’importante operazione condotta sui grandi siti di logistica dei trasporti in tutta Italia, per l’accertamento di eventuali irregolarità e abusi nelle condizioni di lavoro e contrattuali dei lavoratori”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a proposito dell’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Tutela del lavoro su grandi siti di logistica dei trasporti in tutta Italia.

“Si tratta di un’attività preziosa, in esito anche a un mio specifico indirizzo su questo ambito – ha spiegato il ministro – che sarà utile per le aziende del settore, per l’auto compliance e per consentire l’adozione di adeguate soluzioni organizzative e che si aggiunge a tutti gli altri strumenti che stiamo mettendo in campo, per rafforzare la vigilanza sul rispetto di condizioni di lavoro sicure, salubri e dignitose per tutti”.