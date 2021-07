Incendi nell’Oristanese: diocesi Cagliari, raccolta fondi per i centri colpiti

“L’arcidiocesi di Cagliari partecipa alla sofferenza ed esprime solidarietà e prossimità verso le popolazioni dei centri dell’isola colpiti dai gravi incendi”. Lo annuncia con una nota la Chiesa di Cagliari. La Caritas diocesana è a disposizione per collaborare in sinergia con le Caritas delle diocesi più colpite.

In vista dell’avvio di progetti specifici, la diocesi ha avviato una raccolta fondi: si può iniziare a contribuire versando da subito le offerte sui conti della Caritas diocesana di Cagliari, specificando nella causale “Emergenza incendi Sardegna”.