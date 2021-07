Diocesi: Pistoia, riapre al pubblico il Museo d’arte sacra

Il sistema museale diocesano “Pistoia Sacra” si arricchisce di una delle sue perle più preziose. A partire da oggi riapriranno al pubblico il Museo diocesano d’arte sacra e il Museo Rospigliosi che si affiancano di nuovo alle aperture delle chiese del centro storico.

Il Museo Rospigliosi si distingue per gli appartamenti barocchi forniti di antichi arredi e suppellettili e di una straordinaria quadreria storica. Nei locali attigui alle sale dell’appartamento papale, è collocato il Museo diocesano, ove sono esposte opere provenienti dalle chiese della Diocesi di Pistoia; vi si ammirano arredi liturgici e paramenti sacri oltre a dipinti di scuola pistoiese.

Soddisfazione per il vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli che sottolinea: “L’investimento nella promozione dei nostri beni culturali vuole significare da parte della diocesi una condivisione e una lettura peculiare della società, della vita e quindi anche dell’arte e della cultura. Una proposta che aiuta anche nell’offerta di spunti per la catechesi e l’approfondimento della fede, oltre a rendere fruibili per i cittadini, i turisti e gli studiosi un sito culturale di grande valore, da rilanciare e da conoscere meglio”.

Nelle sale del museo troverà spazio anche il punto informativo/bookshop diocesano “Pistoia Sacra” che intende guidare i fedeli e turisti alla scoperta degli itinerari sacri della città e del territorio. Qui sarà possibile trovare alcuni prodotti editoriali della diocesi, come la Guida del pellegrino, informazioni sull’Anno Santo Iacobeo e altri prodotti legati al culto iacobeo.

Nei locali inaugurati a maggio in via Ripa del Sale e attigui al Museo Rospigliosi troverà spazio, invece, anche un punto ristoro molto informale per i pellegrini che necessitano di un punto di appoggio diurno in città. Per gli orari di apertura, il punto informazioni, il bookshop Pistoia Sacra e il Museo diocesano sono aperti dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gli orari di apertura della chiesa di Sant’Andrea e della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas sono 9.30-12.30 e 16-19. Info: museodiocesano@diocesipistoia.it e https://musei.diocesipistoia.it.