Vesak: Unione buddhista italiana, “rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere un più saldo senso di coesione e solidarietà”

“Ringraziamo il presidente della Repubblica per la rinnovata sensibilità dimostrata ancora oggi nella formulazione degli auguri a tutta la comunità buddhista italiana in occasione del Vesak 2021”. Così Filippo Scianna, presidente dell’Unione buddhista italiana, commenta il messaggio rivolto quest’oggi alla comunità buddhista in Italia per la festa di Vesak. “In questa occasione – prosegue Scianna – facciamo nostro e rinnoviamo il nostro impegno volto a promuovere un più saldo senso di coesione e di solidarietà come ci invita il Capo dello Stato. Lo ringraziamo per il costante impegno da lui rivolto per il bene della Nazione e assicuriamo il nostro costante ricordo e pensiero legato al suo alto compito”.