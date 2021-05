Giornata del sollievo: Morgante (Fondazione Ghirotti), “una questione di civiltà”

Torna domani la Giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001 con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri e promossa da ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Fondazione nazionale Gigi Ghirotti onlus, con il sostegno dell’Ufficio nazionale Cei per la Pastorale della salute. “Curare per guarire è spesso possibile, prendersi cura per il sollievo è sempre possibile” lo slogan di questa XX edizione. “Promuovere la cultura del sollievo è una questione di civiltà”, spiega in un’intervista al Sir Vincenzo Morgante, presidente della Fondazione Ghirotti. “Dietro un malato c’è una persona che soffre. Prendersene cura, starle accanto, esserci per non farla sentire sola o abbandonata è una questione di umanità, ma esprime anche il livello di civiltà di una comunità e di un Paese”.

Quest’anno “la pandemia ci costringe ad una Giornata con iniziative limitate rispetto alle precedenti edizioni. Tra quelle che ci mancheranno maggiormente il concorso dedicato alle scuole ‘Un ospedale con più sollievo’ per sensibilizzare bambini, ragazzi e giovani alla scoperta e all’accettazione del malato, dell’anziano e in genere delle persone in difficoltà”, prosegue Morgante, che è anche direttore di Tv2000 e Radio Inblu, richiamando la figura e l’impegno del giornalista Gigi Ghirotti cui è intitolata la Fondazione.

Gli chiediamo quale termine sceglierebbe se dovesse sintetizzare in una sola parola il concetto di sollievo. “Tenerezza – risponde –. Come afferma Papa Francesco, il sollievo è soprattutto tenerezza nei confronti di una persona in un momento di particolare fragilità, e della sua famiglia che di fronte ad una patologia seria o ad una sentenza senza appello ‘si ammala’ insieme a lei. Il dolore non si combatte solo con i farmaci: occorrono anche umanità e prossimità con la consapevolezza di vivere per qualcosa di diverso da sé stessi. Per noi questo è un impegno civico”.