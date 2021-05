R. D. Congo: Avsi, “dopo l’eruzione del vulcano Nyiragongo intervenire al più presto a sostegno della popolazione”

Allestimento di scuole e di centri di sostegno psico-sociale, fornitura di kit scolastici, distribuzioni immediate di viveri e acqua per rispondere ai bisogni primari della popolazione sfollata e scongiurare la diffusione di malattie: sono le azioni messe in campo dall’Avsi dopo l’eruzione del vulcano Nyiragongo che ha spinto alla fuga immediata migliaia di persone costringendo il generale Constant Ndima, governatore militare, a ordinare l’evacuazione immediata di dieci quartieri a rischio di Goma. 20 mila persone sono rimaste senza casa, 500 mila senza acqua ed elettricità. Gli interventi di Avsi sono diretti anche a identificare i bambini non accompagnati e favorire il loro ricongiungimento con le famiglie di origine o in altre per un’accoglienza temporanea. Da qui l’appello di Avsi alla comunità internazionale perché intervenga al più presto per fornire agli sfollati aiuto e beni di prima necessità. Da quando esiste, dal 1972, Avsi è presente a Goma, con interventi di emergenza e sviluppo. È possibile donare attraverso il sito web della Fondazione.