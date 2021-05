Giornata del sollievo: Morgante (Fondazione Ghirotti), “con Covid impennata di chiamate al numero gratuito per sostegno psicologico”. Al Gemelli messa e concerto

Un centro di ascolto telefonico nazionale gratuito con il numero 06 8416464, che mette a disposizione del malato oncologico e dei suoi familiari un team di psico-oncologi, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. È una delle principali iniziative della Fondazione nazionale Gigi Ghirotti onlus, che con il ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il sostegno dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale della salute promuove domani la XX edizione della Giornata nazionale del sollievo. “In questa fase di emergenza pandemica – racconta in un’intervista al Sir il presidente della Fondazione Vincenzo Morgante – abbiamo registrato un’impennata delle chiamate con richieste di aiuto da parte di pazienti ai quali erano state rinviate le visite o che hanno avvertito il bisogno di un accompagnamento e sostegno nel loro percorso di malattia”.

Ulteriore iniziativa il network delle Città del sollievo, creato con il patrocinio dell’Anci, che raccoglie le città – grandi e piccole, ad oggi 30 – che si impegnano a coltivare buone pratiche e a promuovere la cultura del sollievo attraverso associazioni locali di volontariato, istituzioni sanitarie territoriali e scolastiche.

In occasione della Giornata il Policlinico Gemelli ha promosso un doppio appuntamento: dopo il webinar di ieri, domani mattina sul sagrato antistante l’ingresso principale, davanti alla statua di Giovanni Paolo II si terrà il concerto “Note di sollievo”, offerto dalla Banda musicale dell’Arma dei carabinieri; a seguire mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma, presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa centrale dell’Università Cattolica. Nel “foglietto” della domenica che i fedeli troveranno in tutte le chiese italiane ci sarà un box dedicato alla Giornata. Atteso, come ogni anno, il ricordo e il sostegno del Papa in occasione della preghiera dell’Angelus.