Terni Film Festival: domani giornata tra tradizioni e paesaggi della Sabina

All’indomani della cerimonia di chiusura – in scena oggi al Cinema Politeama – il Terni Film Festival si sposterà nella terra più antica d’Italia, la “regione che non c’è” a cavallo dell’Umbria e del Lazio, per un’intera giornata che prevede incontri, degustazioni, musica, rievocazioni storiche e visite guidate tra eccellenze di questo incredibile territorio.

“Sin dalla prima edizione il festival ‘Popoli e Religioni’ si conclude con un focus dedicato ad una regione del mondo”, spiega il direttore artistico, Arnaldo Casali. “In quindici anni sono state – tra le altre – l’India e la Polonia, l’America Latina e l’Africa, i Balcani e la Nigeria, il Marocco e la Romania, e ogni volta abbiamo coinvolto le comunità degli immigrati presenti in città. Dalla scorsa edizione abbiamo iniziato ad approfondire anche le nostre radici”.

Quest’anno, anche per far fronte all’emergenza sanitaria, il festival ha deciso di organizzare il focus direttamente nel territorio a cui è dedicato.

Così domani “Popoli e Religioni” vivrà una giornata, curata da Gianpaolo Pinna, che si aprirà alle 8.30 a Torri in Sabina e a Cottanello per visitare due eccellenze storiche e artistiche del territorio: l’Eremo di San Cataldo, scolpito nella parete rocciosa, e il santuario di Vescovio, sorto agli albori del cristianesimo su rovine romane. Alle 13 ci si ritroverà a Vacone, al Bosco del Pago, dove è prevista l’esibizione della Legio II Sabina, una degustazione di prodotti tipici locali in collaborazione con azienda Vinicola Santa Lucia, Casearia Fabiani, Lumache delle Marmore, Eco Fattoria Sabina. Sarà poi la volta del concerto del duo Jungleacoustic composto da Valter Vincenti e Benedetta Gelati. A chiudere il pomeriggio due incontri dedicati alla storia e alla geografia della Sabina che vedranno la partecipazione – tra gli altri – di Francesca Licordari della Soprintendenza ai beni artistici e archeologici, Pietro Nelli, Alessandro Granati, Cesare Cherubini e James Jonhston.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube del Terni Film Festival.