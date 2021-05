Popoli e Missione: intervista esclusiva con il card. Bassetti su Sinodo e “ad gentes”. Nel dossier la fatica di essere bambini

“Siamo grati al cardinale Bassetti per le molteplici sottolineature che s’incontrano nell’intervista pubblicata in questo numero della rivista. Il percorso sinodale che la Chiesa italiana sta avviando, su invito di Papa Francesco, dovrà mettere a tema diversi argomenti dirimenti. Tra i quali spicca la propensione missionaria”. Così l’editoriale di Popoli e Missione di giugno presenta l’intervista esclusiva rilasciata dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, in merito al percorso sinodale che la Chiesa italiana si appresta a intraprendere. La missione ad gentes è elemento fondamentale, identitario della comunità cristiana, anche in una Chiesa, come dice il porporato, “preoccupata della mancanza di vocazioni. Però alla mancanza non si supplice lasciandosi prendere dal solo criterio di necessità. Così facendo si rischia di agire nella paura. Di solito si trattiene ciò che si ha più paura di perdere; ma è proprio nel momento in cui si ha più paura che evangelicamente si perde tutto. Invece io esorto: ‘Date, date e vi sarà dato! In misura colma’”.

In copertina e al centro del numero, il dossier “In difesa dei bambini”, spesso privati della loro infanzia dagli interessi, dagli abusi e dall’indifferenza degli adulti. Dai mendicanti talibè della Guinea Bissau alle bambine schiave dei Paesi del Mekong, fino alle piccole reclute della guerriglia nello Stato di Guerrero in Messico, l’infanzia è una età a rischio per milioni di bambini, si legge nella rivista. Molti i progetti missionari e della cooperazione internazionale in difesa dei diritti violati, per il riscatto educativo e il recupero di nuove prospettive di futuro anche nelle situazioni più drammatiche nei Paesi del Sud del mondo.

Le pagine dedicate all’attualità ospitano alcuni reportage con testimonianze di missionari da Paesi come il Mozambico, il Myanmar, il Brasile. Voci dalle periferie arrivano anche da Roma, dal palazzo-città di Corviale dove da decenni convivono il disagio umano e la voglia di riscatto sociale, mentre la parrocchia e i volontari cercano di rimanere vicini ai più bisognosi.

Da sottolineare che da questo numero Popoli e Missione ha avviato una serie di collaborazioni con altri giornali, riviste e media del mondo cattolico italiano.