Rns: 43ª Convocazione nazionale. Card. Bassetti, “sperimentare il ‘noi-ecclesiale’ per ‘un nuovo dinamismo sinodale e missionario’”

È rivolto “a Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, don Michele Leone, neo Consigliere spirituale, e a tutti i responsabili, in special modo i coordinatori dei 1.700 Gruppi, Cenacoli e Comunità, che, docili allo Spirito, si sono prodigati per portare la tradizionale Convocazione nazionale da Rimini in ogni angolo d’Italia” il saluto pervenuto, tramite un videomessaggio, dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana. Un ringraziamento speciale va al “prezioso servizio” offerto, in special modo “per l’accoglienza di tante persone che desiderano fare esperienza della misericordia di Dio in questo tempo segnato da solitudini, fragilità, sofferenze, povertà. Questo è lo spirito della Pentecoste: unità nella diversità, nella molteplicità di doni, carismi, ministeri che lo Spirito Santo non si stanca di elargire, di secolo in secolo, per il bene degli uomini, per le necessità del mondo, per l’edificazione e il rinnovamento della Chiesa!”. Il card. Bassetti ha poi fatto riferimento all’introduzione pronunciata in occasione della recente 74ª Assemblea generale della Cei, in cui ai vescovi italiani è stata ricordata “la ‘lezione della Pentecoste’, dunque la necessità di esperimentare il ‘noi-ecclesiale’ proprio alla luce degli effetti dell’effusione dello Spirito nel giorno di Pentecoste, per poter vivere ‘un nuovo dinamismo sinodale e missionario’”. Un invito che sgorga anche dalle parole di Papa Francesco, che “non ci stanca di invitarci a ripartire dallo Spirito Santo e ad aprirci senza riserve e senza opporre resistenze al Suo soffio rigeneratore”.