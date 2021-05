Terra Santa: Aiuto Bambini Betlemme, il 3 giugno incontro on line su “Cosa significa vivere e amare la Terra Santa”

“Cosa significa vivere e amare la Terra Santa”: è il titolo dell’incontro che si svolgerà on line il 3 giugno (ore 18.30) per iniziativa di Aiuto Bambini Betlemme, organizzazione no-profit che sostiene il Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’unico ospedale pediatrico della Cisgiordania e pilastro del sistema sanitario palestinese. Ospite dell’incontro è Vincenzo Bellomo, responsabile dei progetti sociali dell’Associazione Pro Terra Sancta, collegato da Betlemme dove vive e lavora da anni. “Una vita al servizio dei nostri fratelli e sorelle in Terra Santa, una scelta di libertà per portare speranza e sostegno, e per affermare che la fraternità più autentica risiede nelle azioni del quotidiano”, si legge in un comunicato di Aiuto Bambini Betlemme. L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook dell’organizzazione no-profit.