Vesak: Mattarella, “occasione per riscoprire un più saldo senso di coesione e di rinnovata solidarietà”

“Con piacere rivolgo un pensiero e un saluto ai buddhisti d’Italia – concittadini o residenti nel nostro Paese – in occasione del Vesak, ricorrenza che segna per la comunità buddhista un’occasione di preghiera, di festa e di impegno. Essa offre anche l’occasione per riscoprire un più saldo senso di coesione e di rinnovata solidarietà, elemento essenziale per superare le impegnative sfide del momento attuale e raggiungere – sul saldo fondamento della costituzione e dei valori universali che essa riconosce e tutela – una ancor più efficace valorizzazione del pluralismo”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa buddista di Vesak.

“In tale spirito, rinnovo ai buddhisti d’Italia i più fervidi auguri per un Vesak foriero di pace e serenità”, conclude il Capo dello Stato.