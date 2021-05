Scuola: Fism, il 31 maggio incontro on line con la ministra Bonetti su “Politiche familiari e servizi educativi per la prima infanzia”

Sarà Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, a dialogare con Luigi Morgano e Stefano Giordano, rispettivamente segretario e presidente della Fism, la Federazione italiana scuole materne, e Marco Campione, esperto di politiche pubbliche per l’istruzione, lunedì 31 maggio.

L’appuntamento sarà on line a partire dalle ore 18, con una diretta sulle pagine Facebook “Fism nazionale – Federazione italiana scuole materne” e “Fism Brescia” che – introdotta e moderata da Massimo Pesenti – affronterà il tema “Politiche familiari e servizi educativi per la prima infanzia”. Alla Fism fanno riferimento 6.700 scuole nei Comuni italiani e 2.300 servizi educativi per la prima infanzia destinati a oltre 450 mila bambini. Il personale è di 40mila addetti. Da questa realtà educativa che abbraccia il mondo “zero-sei anni” ora segnata da non poche difficoltà, che, come in analoghi casi, la pandemia sanitaria ha aggravato, è partita nelle scorse settimane una petizione che in queste ore viaggia verso le 150mila firme su Change.org e altre decine di migliaia ne ha già raccolte su carta, finalizzata a chiedere – nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza – un progetto di investimenti strutturale e adeguato nella dotazione a sostegno delle scuole dell’infanzia no profit, che riguarda la fascia anagrafica fino a 6 anni. Di questo, ma anche di servizi per bambini, di sostegno alla genitorialità, di supporto all’occupazione, di contrasto al decremento demografico, si parlerà nell’incontro con Elena Bonetti, dove saranno messe a tema richieste urgenti trascurate da un dibattito avvitato sul Covid o la questione edilizia.

“Occorre una grande manovra di investimento educativo per dare un futuro alle nuove generazioni, valorizzando la qualità dell’offerta educativa, l’occupazione, l’armonizzazione tra tempi di lavoro – in particolare femminile – e di famiglia. Riteniamo non sia più rinviabile il traguardo della parità di costi a carico delle famiglie per la frequenza dei figli alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi”, ha dichiarato Luigi Morgano, auspicando che le misure necessarie al vaglio dell’agenda politica tengano presente una priorità assoluta, il mondo zero-sei. “La nostra formula è: prima i bambini, parità e gratuità per l’infanzia”.