Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Cornelius Sim

“Avendo appreso con tristezza della morte del card. Cornelius Sim, estendo la mia sentite condoglianze al clero, ai religiosi e ai laici del vicariato apostolico del Brunei. Con gratitudine per la fedele testimonianza del Vangelo del cardinale Sim, il suo generoso servizio alla Chiesa nel Brunei e alla Santa Sede, mi unisco volentieri ai fedeli nella preghiera per il suo eterno riposo. A tutti coloro che piangono la scomparsa del defunto cardinale nella sicura speranza della Resurrezione imparto di cuore la mia Benedizione Apostolica come pegno di consolazione e pace in Gesù, il primogenito dei morti”. Così Papa Francesco nel telegramma di cordoglio che ha inviato al delegato apostolico in Brunei Darussalam, mons. Wojciech Załuski, per la morte, avvenuta oggi, del card. Cornelius Sim, vicario apostolico di Brunei, del Titolo di San Giuda Taddeo apostolo. Nato a Seria (Brunei) il 16 settembre 1951, Sim ha conseguito la laurea in ingegneria presso Dundee University, Scozia, Regno Unito. Ha conseguito un Master in teologia presso l’Università francescana di Steubenville, Ohio, Stati Uniti. È stato ordinato sacerdote il 26 novembre 1989. Dopo aver lavorato in varie parrocchie, nel 1995 è stato nominato vicario generale del Brunei e il 21 novembre 1997 prefetto apostolico. Il 20 ottobre 2004 San Giovanni Paolo II ha elevato al rango di vicariato apostolico la prefettura apostolica di Brunei e lo ha nominato come primo vicario apostolico assegnandogli la sede titolare vescovile di Puzia di Numidia. Da Papa Francesco è stato creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 28 novembre 2020.