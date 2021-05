Diocesi: Termoli-Larino, il 2 giugno “La notte dei santuari” alla Madonna della Difesa di Casacalenda

Una messa e una visita guidata al santuario diocesano della Madonna della Difesa di Casacalenda (Campobasso) nella giornata di mercoledì 2 giugno 2021. Ad organizzarla è la diocesi di Termoli-Larino che con questo evento aderisce e partecipa al progetto “Ora viene il bello” promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale del Tempo libero, del turismo e dello sport della Cei. “La notte dei santuari” è la prima tappa di questo progetto, le altre verranno presentate nelle prossime settimane. Il programma prevede alle 10 l’accoglienza e il ristoro all’ingresso del santuario; seguirà la visita guidata al santuario e al museo. Alle 11 la messa. “Sarà un’occasione per accendere una luce sul forte valore simbolico che i Santuari hanno per la Comunità cristiana e per l’umanità tutta – spiegano dalla diocesi di Termoli-Larino – ma anche un’opportunità da cogliere in un giorno di festa insieme alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che vorranno partecipare all’evento”.