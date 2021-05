Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 33,5 milioni di dosi, vaccinate quasi 11,5 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 33.555.795 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 11.495.551 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 19,4% della popolazione italiana.

In totale sono 18.615.218 le somministrazioni a donne e 14.940.577 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 119.426 le somministrazioni tra i 16-19enni (37.219 immunizzati), 1.351.647 tra i 20-29enni (493.709), 1.854.081 tra i 30-39enni (691.369), 3.078.619 tra i 40-49enni (1.035.641), 5.587.046 tra i 50-59enni (1.642.657), 6.946.753 tra i 60-69enni (1.921.657), 6.817.890 tra i 70-79enni (1.972.598), 6.364.284 tra gli 80-89enni (3.028.830) e 1.436.049 tra gli over 90 (671.871).

Rispetto alle 35.817.739 dosi finora disponibili in tutta Italia (24.310.552 di Pfizer/BioNTech, 7.402.080 di AstraZeneca, 3.371.357 di Moderna e 733.750 di Janssen), ne sono state inoculate il 93,7%. La Puglia e l’Umbria presentano il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 96,3%. Segue la Lombardia (96%). La Regione che ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (5.790.590) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (3.237.683) e Campania (3.182.920).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.983.088 a fronte di 2.375.245 effettuate a febbraio, di 5.980.989 a marzo e di 9.703.019 ad aprile. Nel mese di maggio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 13.473.615 le somministrazioni totali che hanno riguardato 8.455.630 prime dosi (comprese 480.128 di vaccino monodose Janssen) e 5.017.985 seconde dosi.