Tv2000, in collaborazione con Vatican News, trasmette in diretta, lunedì 31 maggio, alle 17.45, il Rosario recitato da Papa Francesco per invocare la fine della pandemia. Si conclude così l’iniziativa intitolata “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”, voluta dal Pontefice e promossa dal Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, che da sabato 1° maggio ha coinvolto 30 aantuari di tutti i continenti.