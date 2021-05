“A Sua Immagine”: oggi puntata sul rapporto tra Papa Francesco e Paolo VI. Domani, riflessioni sul culto delle reliquie

Sarà dedicata al rapporto che lega il pontificato di Papa Francesco alla vita, al pensiero e all’apostolato di Paolo VI la nuova puntata di “A Sua Immagine”, in onda oggi, dalle 15.45, su Rai Uno. Molti, infatti, sono i punti di contatto fra Papa Bergoglio e Papa Montini. A quest’ultimo, l’attuale pontefice si è più volte riferito, sia nei documenti, sia, esplicitamente, in varie occasioni pubbliche. La conduttrice Lorena Bianchetti, in studio con lo storico Agostino Giovagnoli e il vaticanista Enzo Romeo, illustrerà la stretta relazione intellettuale e religiosa fra i due papi. A seguire “Le ragioni della speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò. Il Vangelo di questa domenica mette a tema la parola “dubbio” e protagonista della “confessione”. Con lui, nell’affascinante scenario della casina Pio IV in Vaticano, un attore e doppiatore dalla voce inconfondibile: Francesco Pannofino. La puntata è l’occasione per conoscere la spiritualità e alcuni aneddoti della sua vita, raccontati con ironia e leggerezza ma anche con serietà.

Domani, dalle 10.30, la puntata sarà dedicata al culto delle reliquie. Protagoniste della puntata di domenica 30 maggio sono proprio le storie straordinarie, curiose e misteriose legate alle reliquie. In studio con Lorena Bianchetti lo storico Franco Cardini e don Giovanni Biallo, assistente spirituale Opera Romana Pellegrinaggi ed esperto di Terra Santa. Come di consueto, alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Lecce. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.