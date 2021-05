Diocesi: Acqui, domani incontro online per catechisti “Camminare insieme”

“Camminare insieme – L’annuncio del Vangelo: i ragazzi, le famiglie e le comunità”. Questo il tema al centro dell’incontro per catechisti che si svolgerà domani, domenica 30 maggio, per iniziativa dell’Ufficio Catechistico della diocesi di Acqui. L’appuntamento formativo, che si terrà online sulla piattaforma Zoom a partire dalle 15, sarà guidato da don Michele Roselli, direttore dell’Ufficio Catechistico regionale della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta. “Sarà un’occasione – spiega una nota – per riprendere il dialogo tra i catechisti e per scrutare insieme l’orizzonte che ci attende nelle nostre comunità parrocchiali. Un incontro per parlare di annuncio del Vangelo ai ragazzi, alle famiglie e alle comunità, un’occasione per ascoltare proposte, condividere esperienze suggerire percorsi e attività per il futuro”.