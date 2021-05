Diritti umani: Università europea Roma, saranno al centro di una serie di trasmissioni di Radio Onda Uer

I diritti umani saranno il tema di una serie di trasmissioni di Radio Onda Uer, la web radio di formazione integrale dell’Università europea di Roma.

“La nostra giovane emittente è nata con l’obiettivo di dedicare molto spazio ai temi sociali”, spiega Carlo Climati, coordinatore di Radio Onda Uer. “Questo fa parte dello spirito dell’Università europea di Roma, che cerca di unire il percorso accademico alla formazione umana della persona. Per questa ragione abbiamo scelto di occuparci dei diritti umani, con una particolare attenzione alle storie degli ultimi, degli invisibili, di quelli che non hanno voce”.

Fra gli argomenti previsti libertà religiosa, cultura dell’incontro, accoglienza delle persone migranti, tratta degli esseri umani e pena di morte.

“Racconteremo anche la vita dei tanti martiri dei diritti umani, come monsignor Romero e padre Rutilio Grande”, prosegue Climati. “Ma anche storie dei giorni nostri, come quella di padre Stan Swamy, sacerdote gesuita di 84 anni che si trova attualmente in carcere, in India, nonostante le sue gravi condizioni di salute. È importante conoscere le storie di chi dona la vita per un ideale di giustizia e di uguaglianza, ispirato al messaggio del Vangelo.

Impegnarsi per i propri ideali e stare dalla parte degli ultimi è una scelta difficile che, spesso, può condurre sulla strada del dolore della sofferenza. Ma è anche un segno di speranza, che ci spinge a credere nel domani e a non arrenderci di fronte alla violenza e ai tentativi di creare nuove forme di schiavitù nel mondo”.

Le trasmissioni sui diritti umani si potranno ascoltare e scaricare on line sulla pagina web di Radio Onda Uer.