Papa Francesco: al progetto “Rezandovoy”, “è un vero programma di vita. Continuate a seminare, andate avanti”

“‘Rezandovoy’ è un progetto della Compagnia di Gesù in Spagna ed è coordinato dal Gruppo di Comunicazione Loyola. Per quello che fate: grazie, continuate a seminare, andate avanti con il progetto, che fa molto bene. ‘Rezandovoy’ è un vero programma di vita. Vi do la mia benedizione e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie”. Così Papa Francesco nel videomessaggio – registrato nei giorni scorsi e diffuso oggi – che ha inviato in occasione del 10° anniversario della nascita di “Rezandovoy” che è stato festeggiato il 25 maggio.