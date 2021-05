Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani spazio al culto mariano

Maggio: il tempo di Maria, sottolineato dal coro dei trenta santuari che hanno invocato la fine della pandemia. Maria di Nazareth è la protagonista della prossima puntata di Sulla Via di Damasco, domani, domenica 30 maggio, alle 8.45, su Rai Due, con la partecipazione di don Marco Pozza, scrittore e conduttore, che ha trovato nella Madonna “il suo mantello”, nel rosario l’arma per combattere ogni tentazione. La conduttrice Eva Crosetta entrerà nel cuore del mistero mariano, tra storia, tradizioni popolari e insegnamenti riguardanti una madre, una donna, che ha aperto la strada a Dio ed ha cambiato il corso della storia.

Sulla potenza generatrice di Maria, all’inizio del programma di Vito Sidoti, le parole dello scrittore Erri De Luca. Le telecamere poi si sposteranno alle pendici dell’Etna, nel suggestivo Santuario della Roccia, dove un giovane, Rosario Toscano, ebbe il privilegio di sentire la voce della Vergine. Antonio Diella, presidente dell’Unitalsi, racconterà i miracoli della Grotta di Lourdes, meta mariana del conforto e della consolazione. “In questo periodo di pandemia ho incrementato la preghiera del rosario – dice don Marco Pozza –. La grande tentazione è quella di perdere la speranza; pregare Maria significa tenere aperta questa chance. Come dire, prima di arrenderti, credici ancora un giorno”.