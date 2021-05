Diocesi: Acerenza, i ragazzi dell’Acr diventano giornalisti per raccontare il territorio e “vincere” la Festa dell’Incontro

Si svolge il prossimo 27 giugno la Festa diocesana dell’Incontro promossa dall’Azione Cattolica dei ragazzi di Acerenza. La sede dell’evento verrà decisa grazie ad una sorta di concorso che l’associazione nella diocesi lucana ha lanciato per i gruppi parrocchiali di bambini e ragazzi. “Abbiamo organizzato una sfida tra giornalisti acierrini delle parrocchie della Chiesa locale per incontrare i territori e raccontarli attraverso una redazione giornalistica che coordina e accompagna il percorso formativo e di animazione – spiegano dall’Azione Cattolica di Acerenza –. È stato scelto il metodo della webquest per attivare i ragazzi a cimentarsi in un vero e proprio gioco di ruolo”. In queste settimane, ogni gruppo è chiamato a realizzare un reportage che racconti personaggi, storia, scorci e paesaggi, tradizioni e storie del proprio territorio, attraverso un video o un articolo scritto. Minimo comune denominatore: l’incontro diretto con le realtà narrate. I vari contributi saranno pubblicati su un sito web creato per l’occasione e il percorso si concluderà con la diretta online della Festa diocesana dell’Incontro, che sarà ospitata dal paese vincitore della gara, i cui ragazzi avranno realizzato il reportage migliore. “Siamo convinti che la migliore opera di promozione sia ‘raccontare l’incontro’ e quindi vogliamo incontrarci per raccontare il bene e il bello custodito da ogni singola comunità, per conoscere e promuovere la nostra diocesi e, almeno virtualmente, percorrerla”, concludono dall’Ac di Acerenza.