Spiritualità: Famiglia Vincenziana, la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa in pellegrinaggio in Lombardia e Piemonte

Proseguirà in Lombardia e Piemonte, per tutto il mese di giugno, il pellegrinaggio in Italia dell’effige della Madonna della Medaglia Miracolosa, in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. Partito lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco, il pellegrinaggio è una iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana che così intendono che “ancora oggi la Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare”. Martedì 1 giugno la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, proveniente dalla Toscana, verrà portata a Canneto sull’Oglio (Mn); il giorno dopo verrà trasportata a Abbiategrasso (Mi) da dove la mattina del 3 giugno verrà portata in Piemonte, a Venaria Reale (To). Da qui tornerà in Lombardia, per seguire un itinerario che vedrà toccare diverse città, come Milano, Vigevano e Mortara, Somma Lombardo, Como, Brescia.