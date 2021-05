Papa Francesco: il 31 maggio il Rosario per la fine della pandemia. Ci sarà anche una delegazione di Acli Molise e famiglie con figli affetti da disturbo autistico

Il prossimo 31 maggio una delegazione Acli Molise e famiglie con figli affetti da disturbo autistico, parteciperanno alla preghiera mariana presieduta – in diretta mondovisione – da Papa Francesco nei Giardini Vaticani. Nell’occasione una famiglia di Campobasso reciterà una “decina” del rosario. La partecipazione rientra nel progetto “Liberi di essere felici” sullo spettro dell’autismo dell’associazione Liberi nell’arte delle Acli regionali del Molise, Acli e Us Acli nazionale. Promossa dal Dicastero per la nuova evangelizzazione, la preghiera mariana sarà affidata, per la recita di una decina, a una famiglia di Campobasso. Parteciperà anche il giovane artista Gimmo (Gianmarco Manicastri,) parte integrante del progetto che registrerà a breve il brano musicale pop trap su testo scritto da Federico De Rosa, ambasciatore italiano dell’autismo. “Partecipare alla preghiera del rosario alla presenza di Papa Francesco – dichiara il presidente di Acli Molise, Enzo Scialò – è per noi motivo di condivisione e crescita per il cammino che la nostra Associazione promuove aderendo ai principi cristiani della inclusione sociale e della solidarietà da oltre 75 anni; un cammino che ci fa prossimi accanto alle fragilità e ai bisogni delle persone che vivono ai margini della società”.