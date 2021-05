Diocesi: Perugia, l’Istituto musicale diocesano “G. Frescobaldi” riprende l’attività post-Covid con 7 concerti

Dopo la lunga pausa causata dal Covid-19, l’Istituto musicale diocesano “Girolamo Frescobaldi” di Perugia riprende l’attività artistica con sette appuntamenti aperti al pubblico dedicati alla musica e al canto, in calendario dal 30 maggio al 27 giugno 2021 (il “cartellone” con il programma dettagliato è consultabile sul sito www.istitutomusicalefrescobaldi.it). Presso la sua sede, nell’Auditorium Marianum (corso Cavour, 184), si terrà, infatti, la rassegna “I concerti del mattino”, dedicata a mons. Francesco Spingola (1932-2020), storico direttore dell’Istituto scomparso il 5 novembre scorso. “Abbiamo deciso di organizzare una serie di concerti in ricordo di mons. Spingola – afferma il neo presidente dell’Istituto “Frescobaldi”, il Maestro Guido Arbonelli –, perché ha donato la sua vita al nostro Istituto diocesano e per questo, insieme al nuovo Consiglio direttivo e al corpo docente, si è pensato di dar vita alla manifestazione ‘I concerti del mattino’. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del contagio da Coronavirus e vedrà coinvolti insegnati e studenti, insieme ad altri musicisti, del Frescobaldi”. “Lo storico Istituto di musica dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve fondato da don Pietro Squartini nel 1954 e da don Francesco Spingola – commenta don Francesco Verzini, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano e membro del Consiglio d’Istituto –, presenta una ricca e competente offerta formativa che include tutti gli strumenti d’orchestra e non solo, come anche il canto classico e moderno, il gregoriano e l’opera, inoltre organizza corsi per animatori della liturgia, polifonia vocale, coro, e molto altro per quanti sono appassionati e cultori di una delle arti più antiche: la Musica”. Per informazioni e iscrizioni ai corsi, contattare la segreteria dell’Istituto “G. Frescobaldi” (ore 16-18.30) al numero telefonico/fax 075.5736171 (e-mail: istitutofrescobaldi@libero.it; pagina Facebook: Scuola e centro musicale G. Frescobaldi).