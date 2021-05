Musica: Radio Onda Uer, domani la quarta puntata su Chris Cappell

“Una vita oltre la vita”. È il tema della quarta trasmissione della serie dedicata al cantautore Chris Cappell su Radio Onda Uer, la web radio di Formazione integrale dell’Università Europea di Roma. Nella quarta puntata Carlo Climati parlerà dei buoni frutti e degli incontri che sono nati grazie a Christian. La trasmissione sarà on line domani, domenica 30 maggio, alle 15 sulla pagina web di Radio Onda Uer. Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, è morto a soli 22 anni. “Ma la sua è veramente una vita che va oltre la vita, un’esistenza che guarda all’infinito”, ricordano gli organizzatori dell’iniziativa in una nota: “Una storia di rinascita, di rinnovamento, di riscoperta d’amore. Una storia di energia che tocca il cuore di tutti quelli che hanno ascoltato la musica di Chris e che hanno conosciuto i suoi doni”. L’arte e la storia di Christian hanno ispirato tantissimi giovani. I suoi genitori, Adriana e Franco, hanno dato vita ad una Fondazione che porta il suo nome e che ha contribuito a realizzare opere a supporto dell’istruzione e della formazione dei ragazzi. Fra le iniziative c’è il Chris Cappell College di Anzio, inaugurato nel 2002. Un liceo di eccellenza dotato, fra l’altro, di una biblioteca multimediale e di laboratori per musica, lingue straniere, informatica e fisica. Come sempre, il programma di Radio Onda Uer proporrà l’invito all’ascolto di una canzone di Christian. L’ospite della puntata, con una sua riflessione, sarà Alessandro Ginotta, scrittore, giornalista e responsabile dell’ufficio stampa della Società San Vincenzo de’ Paoli. Tutte le trasmissioni dedicate a Chris Cappell si possono ascoltare e scaricare sulla pagina di Radio Onda Uer.