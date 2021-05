Diocesi: Prato, mons. Nerbini ha consacrato 4 nuovi sacerdoti

“La dolcezza di Cristo non manchi mai nel vostro ministero”. È l’augurio del vescovo Giovanni Nerbini a Giacomo Aiazzi, Carlos Orea Fuentes, Massimiliano Ricci e Fulvio Panzi, i quattro nuovi sacerdoti della chiesa di Prato. L’ordinazione è avvenuta in duomo a Prato questa mattina e domani 30 maggio, i quattro neo sacerdoti celebreranno la loro prima messa. Giacomo Aiazzi alle 10 a Grignano; Massimiliano Ricci alle 11.30 a Grignano; Fulvio Panzi alle 11 a Capalle e Carlos Orea Fuentes alle 11.30 ai Santi Martiri. Il più giovane del gruppo è Giacomo Aiazzi, 30enne, formatosi nella parrocchia delle Badie, si è laureato in lingue e sta studiando teologia biblica a Roma. Arriva dal Messico Carlos Orea Fuentes, 35enne, in Italia da 10 anni, sta lavorando alla tesi di baccalaureato in teologia e presta servizio ai Santi Martiri. Massimiliano Ricci ha 50 anni, prima della sua vocazione ha lavorato come elettricista e arriva dalla parrocchia di Grignano, mentre da seminarista è impegnato a Mezzana. Fulvio Panzi ha 51 anni, arriva dalla vicina Capalle, ha un passato da ragioniere ed è entrato in seminario nel 2013. Sta prestando servizio alla Pietà.