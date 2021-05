Filippine: domani giornata di preghiera per il Myanmar

Si terrà domani nelle Filippine una giornata di preghiera per il Myanmar indetta dai vescovi del Paese asiatico. Il presidente della Conferenza episcopale delle Filippine (Cbcp), mons. Romulo G. Valles, arcivescovo di Davao, ha invitato vescovi, sacerdoti, religiosi e laici del Paese a pregare per il bene della Chiesa in Myanmar. Lo riferisce l’agenzia Fides. “Dal 1° febbraio 2021, quando vi è stato il colpo di stato militare in Myanmar, seguiamo nelle cronache il tristissimo svolgersi degli eventi di sofferenza del popolo del Myanmar. Da allora, ogni giorno è un giorno di violenza e miseria per la nazione”, ha scritto in una lettera pastorale, inviata per l’occasione. Mons. Valles lancia un appello a tutti i fedeli perché nella solennità della Santissima Trinità, il 30 maggio, designata anche come Domenica delle Comunità ecclesiale di base, in tutte le messe nelle parrocchie, sa inclusa una preghiera speciale per i sofferenti con un esplicito riferimento ai cittadini del Myanmar e alla Chiesa in Myanmar: “Imploriamo il Signore che ponga fine a questa violenza e che tutte le persone interessate siano guidate verso la costruzione della pace. La pace è possibile; la pace è l’unica via”.