Università Cattolica: domani presentazione dell’offerta formativa di Medicina e chirurgia sui social. A luglio test di ammissione

Si svolgerà domani, in diretta alle ore 14.30 su tutti i profili social dell’Università Cattolica, la giornata di orientamento dedicata ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e chirurgia nell’ambito dell’Open Week Unicatt, l’evento di presentazione on line dell’offerta formativa delle dodici Facoltà dell’Ateneo del Sacro Cuore.

Dopo la presentazione in diretta, alle ore 14.30, dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e chirurgia con i docenti e gli studenti che forniranno informazioni e testimonianze utili per conoscere da vicino l’offerta formativa, tutta la giornata sarà arricchita dalla messa in onda di video che raccontano l’Ateneo e da approfondimenti con l’aula virtuale dedicata alle procedure di ammissione (ore 16.30), l’incontro con tutor, studenti e Alumni della Facoltà (ore 17.00) e l’aula virtuale sulle tasse universitarie (ore 17.30).

I test di ammissione per l’anno accademico 2021/2022 si terranno per il corso di laurea in Medicine and surgery nei giorni 13 e 14 luglio, per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria nei giorni 26 e 27 luglio. Tutte le informazioni sono consultabili nel sito web della Facoltà di Medicina e chirurgia.

Per non perdere gli appuntamenti gli hashtag ufficiali di Play the Future – Open Week sono #OpenWeekUnicatt, #eCatt, #PlaytheFuture.