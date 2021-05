Migranti: Fossano, domani testimonianze sulla rotta balcanica e sui campi di lavoro tra i braccianti del Sud

Una serie di testimonianze sulla rotta balcanica e sui campi di lavoro tra i braccianti del Sud verranno proposte nella serata di giovedì 13 maggio a Fossano. L’iniziativa, che sarà ospitata dalle 20.30 nel cortile della parrocchia di Santa Maria del Salice, è organizzata dalle parrocchie dell’altipiano, dalla Caritas e dalla Comunità Laudato Si’ Fossano con i Missionari Scalabriniani.

Nella prima parte dell’incontro padre Jonas Donazzolo, scalabriniano brasiliano, condividerà insieme ad alcuni giovani volontari quanto vissuto grazie al progetto “Umanità INinterRotta” nel viaggio che hanno fatto per conoscere il dramma di chi percorre la rotta balcanica in cerca di pace e futuro. Seguiranno poi le testimonianze di altri giovani, tra cui ragazzi del Fossanese, che racconteranno l’esperienza vissuta con il progetto “Io ci sto” nei campi di lavoro organizzati dai Padri Scalabriniani nel Sud Italia, in particolare tra i migranti braccianti nella piana foggiana soggetti al caporalato.