Commissione Ue: Previsioni economiche. Dombrovskis, “strada ancora lunga e faticosa, ma prospettive più rosee”

“Anche se non siamo ancora fuori pericolo, le prospettive economiche dell’Europa sono molto più rosee”. Parole inedite e accenti inusuali da parte di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue, nel commentare le previsioni economiche di primavera. “Con l’aumento dei tassi di vaccinazione, l’allentamento delle restrizioni e il lento ritorno delle persone a una vita normale, abbiamo aggiornato le previsioni riguardanti le economie dell’Unione e della zona euro per quest’anno e per il prossimo. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuirà alla ripresa e segnerà una vera e propria svolta nel 2022, quando porterà gli investimenti pubblici al massimo livello registrato da oltre un decennio”. Aggiunge: “La strada da percorrere è ancora lunga e faticosa, e fino a quando la pandemia incomberà su di noi i rischi rimarranno tanti. Finché non potremo dirci al sicuro, continueremo a fare tutto il necessario per proteggere le persone e mantenere in vita le imprese”.