Diocesi: Teano-Calvi e Alife-Caiazzo, domani e venerdì una serie di appuntamenti per l’Anno Famiglia Amoris Laetitia

Il matrimonio come sigillo ed esempio della famiglia. In occasione dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia, in questi giorni, le due diocesi di Teano-Calvi ed Alife-Caiazzo hanno organizzato una serie di momenti di approfondimento sul tema coinvolgendo non solo i sacerdoti ma anche i laici. Sarà padre Antonio Masi, vicario episcopale per la formazione e la cultura della diocesi di Teano-Calvi, a coordinare i vari appuntamenti, con l’intervento di padre Sabatino Majorano, rendentorista, docente di teologia morale declinando per il clero e per i laici aspetti specifici dell’esortazione apostolica.

Nel pieno rispetto delle norme anti Covid, i sacerdoti di riuniranno in presenza domani, giovedì 13 maggio, presso la chiesa SS. Cosma e Damiano, a Vairano Scalo, con riflessioni aventi un taglio di natura spirituale. Per quanto riguarda i laici, l’appuntamento si terrà nella stessa giornata alle ore 17 in modalità on line sulle pagine Facebook delle due diocesi. Aggiornamento per il clero giovane delle due diocesi presso l’episcopio di Teano, sempre sul tema della famiglia, nella giornata di venerdì 14 maggio.

“Si tratta di un cammino in comune tra le due Chiese guidate dal vescovo Giacomo Cirulli, quali quelle delle diocesi di Teano-Calvi ed Alife-Caiazzo, con argomenti che tratteranno l’amore coniugale, educazione alla fede dei figli e conseguenziale solidità di quella dei genitori, accompagnamento dei più piccoli e dei più giovani nelle tappe di un cammino fatto di formazione e di scelte con testimonianze di impegno nella vita ecclesiale e sociale”, si legge sul sito della diocesi di Teano-Calvi.

Due diocesi guidate dallo stesso pastore, “con un’unità di programmazione e condivisione a testimonianza di una unione che, nell’ambito della Chiesa, fa famiglia e quindi unione”.