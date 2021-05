Diocesi: Viterbo, parte oggi un percorso formativo per insegnanti su “Educazione e pandemia”

“Offrire un’occasione di riflessione e confronto sui percorsi relazionali, didattici ed educativi in questo tempo difficile di pandemia”: è questo, secondo la Caritas diocesana di Viterbo, l’obiettivo di un ciclo di due incontri online che prendono il via oggi alle 17, promossi insieme con la Asl del capoluogo della Tuscia e in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il titolo dell’iniziativa è “La relazione educativa al tempo della pandemia”, pensata per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Nell’appuntamento odierno, moderato dal direttore della Caritas di Viterbo, Luca Zoncheddu, intervengono Angelita Brustolin, coordinatore del piano prevenzione della Asl di Viterbo, sul tema “La prevenzione va a scuola”, e Antonella Panunzi, dell’Uoc di Psicologia della Asl di Viterbo, che relaziona su “Infanzia in un mondo che cambia”. Nel secondo incontro, previsto per il 17 maggio alle 17, si affronta il problema dell’autolesività adolescenziale con il direttore di Neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù Stefano Vicari, il direttore generale della Asl di Viterbo Daniela Donetti e il direttore sanitario del Bambino Gesù Massimiliano Raponi. Nella stessa giornata, Novella Selvaggini della Uoc di Psicologia della Asl di Viterbo interviene su “Adolescenti e giovani nella fragilità dell’oggi”. “Pensiamo sia importante accrescere e coltivare le competenze di vita ‘life skills’ che creano salute e benessere nella didattica in presenza e nella Dad”, aggiungono i promotori.

