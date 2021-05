Scuola: Olimpiadi di lingue classiche, premiati i sei studenti vincitori

Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione dei vincitori della IX edizione delle Olimpiadi nazionali di Lingue e civiltà classiche alla quale hanno partecipato per la prima volta studentesse e studenti di tutte le Regioni. Cento in più le scuole di provenienza rispetto alla passata edizione. Migliaia di studenti, oltre 800 i partecipanti ​alle fasi finali: 543 ragazze e 264 ragazzi. Le scuole coinvolte sono state 239: 202 Licei classici, 34 Licei scientifici e 3 Licei delle Scienze umane. La regione con più istituti partecipanti è stata la Campania (34) seguita da Veneto (30) e Puglia (25).

La sfida si è svolta tutta online. Per la gara, alle studentesse e agli studenti è stato chiesto di sostenere un’unica prova consistente nell’elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della lingua e civiltà latina (Sezione A) o greco-latina (Sezione B). Due le tracce proposte, una sul tema dell’amore e l’altra sul viaggio. Alle ragazze e ai ragazzi è stato chiesto di evidenziare le diverse concezioni dell’amore o del viaggio che emergono dai testi di Saffo, Catullo, Virgilio, Seneca, Platone, Lucrezio e Orazio.

I vincitori per la Sezione A sono: Martina Greco, Liceo classico “Morelli-Colao”, Vibo Valentia; Alessandro Cendron, Liceo classico “Primo Levi”, Montebelluna, Treviso; Mariachiara Cuozzo, Liceo classico “Alessandro Lombardi”, Airola, Benevento. Per la Sezione B, Rebecca Brinato Licam, Liceo classico “XXVI Febbraio”, Aosta; Carla Bilotti, Liceo classico “Galilei-Pacinotti”, Pisa; Giordano Gennaro, Liceo classico “Carlo Levi”, Marano di Napoli, Napoli.

Le Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche sono gare individuali rivolte agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative delle lingue e della civiltà classiche.