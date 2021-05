Papa Francesco: udienza, “sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia, perché vi dicono una cosa: non è bello parlare davanti al niente, o a una camera, non è bello!”. Così il Papa ha salutato, a braccio, i fedeli riuniti nel Cortile di San Damaso per la ripresa delle udienze in presenza, sia pure con tutte le cautele imposte dall’emergenza sanitaria purtroppo ancora in atto. “E adesso dopo tanti mesi siamo qui, grazie al coraggio mons. Sapienza”, ha proseguito Francesco : “È bravo mons. Sapienza, ha detto: ‘La possiamo fare lì’”. “Trovare la gente, trovare voi, ognuno con la propria storia”, le parole del Papa: “Gente che viene da tutte le parti, dall’Italia, dagli Stati Uniti, dalla Colombia, e quella piccola équipe di calcio di quattro fratellini svizzeri, manca la sorellina, speriamo che arrivi…”. “Vedere ognuno di voi mi fa piacere”, ha rivelato ancora Francesco: “Siamo tutti fratelli nel Signore, e guardarci ci aiuta a pregare l’uno per l’altro. Gente che è lontana ma si fa vicina, gente che lavora…Grazie per la vostra presenza, la vostra vsita! Portate il messaggio del Papa a tutti, e il messaggio del Papa è che io prego per tutti e chiedo di pregare per me. Uniti nella preghiera!”.