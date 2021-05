Diocesi: Cerignola, le celebrazioni per il 95° del dies natalis del venerabile Antonio Palladino

Diverse le iniziative, quest’anno, tra il 13 e il 17 maggio, per la ricorrenza del 95° anniversario della nascita al cielo del venerabile Antonio Palladino, presbitero delle allora diocesi unite di Ascoli Satriano e Cerignola, nato nel 1881 e scomparso nel 1926.

L’Ufficio di vice postulazione per la causa di beatificazione, in collaborazione con la Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento e la parrocchia di San Domenico, dove riposano i resti mortali del venerabile, ha organizzato una serie di appuntamenti liturgici e culturali. Il 13 e il 14 maggio, alle 19.30, sarà celebrata una messa nella chiesa parrocchiale di San Domenico. Il 15 maggio, dies natalis del venerabile Palladino, alle 19,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, sempre nella chiesa parrocchiale di San Domenico: Il 16 maggio, alla messa seguirà, alle 20.15, una conferenza su “La spiritualità domenicana di don Antonio Palladino”, a cura di Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa nell’Università Pontificia Salesiana (Roma) e nella Facoltà Teologica Pugliese (Bari). Infine, il 17 maggio, alle 19,30, la celebrazione eucaristica in cattedrale, presieduta dal vescovo Renna e concelebrata dai presbiteri della diocesi.