Processo in Vaticano: prossima udienza il 7 giugno, in una nuova Aula nei Musei Vaticani

È durata circa tre ore l’udienza del processo in corso in Vaticano relativa ai presunti abusi nel Preseminario San Pio X. Lo ha riferito il “pool” di giornalisti ammessi in aula. Sono stati ascoltati i testi Felice Gallo, responsabile dei servizi in basilica, Andrea Garzola, ex alunno, M.B., ex alunno, Thomas Compagnoni, ex alunno e don Francesco Vicini, ex alunno e ora vicerettore del Preseminario. La prossima udienza è in programma il 7 giugno, alle 9.30, per sentire altri 5 testimoni. “Se sarà pronta”, ha annunciato il presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, l’udienza si terrà in una nuova aula: un ex laboratorio polifunzionale dei Musei Vaticani. Il Tribunale vaticano, cioè, ha acquisito una nuova aula per i processi che richiedono una presenza importante di persone, ma la sede resta quella attuale. Non è chiaro – ha riferito il “pool” – se la nuova aula sarà usata temporaneamente, per rispettare le norme Covid, o se diventerà una seconda aula del tribunale.