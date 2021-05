Paesi Bassi: nasce il coordinamento nazionale per programmare l’Anno della famiglia nelle diocesi

Gli operatori della pastorale per il matrimonio e la famiglia delle sette diocesi dei Paesi Bassi hanno avviato una rete a livello nazionale per collaborare e dare concretezza all’“Anno della famiglia”, voluto da Papa Francesco. A coordinare lo scambio a livello nazionale è il vescovo ausiliare di Den Bosch Robert Mursaerts. “Rafforzare le attività esistenti e avviare nuove iniziative” è l’obiettivo per il gruppo nazionale, fatto di “professionisti e volontari, uomini e donne, giovani e meno giovani, esperti e principianti, olandesi e non”. Il gruppo si ritrova ogni dieci settimane, su una piattaforma digitale, per “scambiare idee, incoraggiarsi, provare a fare qualcosa insieme invece che ciascuna diocesi per se stessa”. Le diocesi stanno organizzando attività per famiglie e per coppie, secondo le possibilità locali, consapevoli del fatto che “al centro di queste attività c’è l’evangelizzazione, l’incontro con le famiglie, il vivere insieme la gioia della fede e le ricchezze anche di altri paesi e continenti”.