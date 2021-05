Germania: Caritas chiede “atti politici” su ricchezza-povertà e sui ricongiungimenti familiari

Povertà e ricchezza in Germania e scelte politiche per i ricongiungimenti familiari per i rifugiati, sono due temi che la Caritas tedesca promuove in questi giorni. In riferimento al “Rapporto sulla povertà e la ricchezza”, approvato oggi dal Gabinetto della Cancelliera Merkel, la Caritas evidenzia che, sulla base di nuovi dati, coloro che diventano poveri in Germania rimarranno tali per molto tempo. La probabilità di appartenere alla situazione sociale “povertà” nel prossimo quinquennio è del 70 per cento per i poveri attuali. “La situazione è particolarmente preoccupante per i bambini e i giovani provenienti da famiglie a basso reddito. La Caritas chiede atti politici al Governo federale e ai governi dei Lander: “il rapporto mostra che un’elevata percentuale di bambini che crescono in povertà non può uscire dalla povertà nemmeno in giovane età adulta. Come dovrebbero i bambini e i giovani sviluppare una prospettiva di vita quando la povertà è una compagna costante? Dobbiamo trarre conclusioni dalla relazione: la politica e la società devono opporsi a questo consolidamento della povertà”, ha detto il presidente della Caritas, mons. Peter Neher.

Sull’altro fronte in riferimento alle attuali norme sul ricongiungimento familiare, la Caritas ritiene che siano necessarie scelte rivolte verso soluzioni umane affinché le famiglie possano riunirsi. Secondo la legge, ogni mese 1.000 parenti stretti di persone che godono di protezione sussidiaria in Germania, vi si possono trasferire. Data la domanda, questa quota è troppo ristretta. Oltre 10.000 persone sono in attesa di un appuntamento per presentare la domanda. Inoltre: i numeri effettivi di ricongiungimento familiare sono stati al di sotto delle possibilità legali da luglio 2019. E dall’inizio della pandemia, i numeri sono precipitati: invece di 12.000, l’anno scorso solo 5.000 persone sono arrivate in Germania nell’ambito del ricongiungimento familiare.