The Economy of Francesco: il 2 ottobre l’appuntamento internazionale in preparazione all’incontro col Papa

Si terrà il prossimo 2 ottobre l’appuntamento internazionale “The Economy of Francesco”. L’evento – in preparazione dell’incontro previsto, nell’autunno del 2022, ad Assisi con Papa Francesco – riunisce giovani economisti e imprenditori del mondo nell’impegno comune di rianimare l’economia. A due anni dalla pubblicazione della lettera del I maggio del Santo Padre e dopo l’evento di novembre 2020, un nuovo incontro mondiale in un tempo ancora ferito dall’emergenza globale causata dalla pandemia Covid-19. Risuona ancora più urgente l’appello del Papa a vivere l’Economia di Francesco come vocazione, cultura e patto. Oltre alle attività globali, “The Economy of Francesco” – ricordano i promotori dell’iniziativa in una nota – ha ispirato in questi due anni centinaia di iniziative e generato numerosi percorsi di riflessione e azione in moltissimi paesi del mondo. L’evento di ottobre sarà l’occasione per i giovani imprenditori, economisti e changemakers dei 5 continenti di incontrarsi, contemporaneamente per condividere percorsi e costruire alleanze. Le iniziative culmineranno in un evento online globale, in collegamento da Assisi, dal titolo “The Economy of Francesco sei tu: da te dipende la realizzazione del sogno di Francesco”. Lo ha reso noto il direttore della struttura informativa dell’evento, padre Enzo Fortunato.