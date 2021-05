Diocesi: Nola, a Cicciano nasce “Il Faro”, sportello di ascolto, orientamento e informazione per i giovani del territorio

A Cicciano nasce “Il Faro”, sportello di ascolto, orientamento e informazione per i giovani del territorio, promosso dalla Caritas interparrocchiale cittadina delle comunità cristiane di San Pietro Apostolo-Immacolata e San Giacomo.

Il progetto sarà presentato venerdì 14 maggio, alle ore 20, presso il Centro Nadur. L’evento – che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti contagio – sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook dello sportello.

Interverranno: il vescovo di Nola, mons. Francesco Marino, il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, il direttore del Progetto Policoro diocesano, don Giuseppe Autorino, il parroco della comunità cristiana di San Pietro Apostolo-Immacolata, don Mariano Amato, il parroco di San Giacomo, don Paolo Menna Scala e tutti i giovani professionisti componenti dell’equipe di lavoro de “Il Faro”.

“Questo tempo di ripartenza necessita più che mai di luoghi di ascolto, in particolare per i giovani – sottolinea don Mariano Amato -. Lo sportello Il Faro vuole essere soprattutto questo, un luogo in cui poter trovare un volto amico che possa aiutare a orientarsi, nel mondo lavorativo ma anche in quello scolastico, a partire dalla messa a fuoco dei propri talenti. Il nostro intento non è quello di divenire un centro d’impiego, ma di aiutare i giovani a leggersi per poter leggere le possibilità di futuro, quelle che anche il territorio offre”.

E proprio con il territorio, con le realtà che già vi operano, dal Comune alle scuole, dalle associazioni agli Uffici di pastorale diocesani, l’equipe de “Il Faro” intende lavorare per fare rete, per mettere insieme chi opera e vuole operare bene, per il bene dei giovani.