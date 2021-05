Comunicazione: WeCa, online tutorial su “Come si corregge Wikipedia”

“Come si corregge Wikipedia? Chi ne è responsabile?” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamani sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e sulla pagina Facebook.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e condotto da Alessandra Carenzio su testo di Filippo Andreacchio, esplora le modalità di correzione dei contenuti pubblicati all’interno di Wikipedia, la più grande enciclopedia on-line frutto della collaborazione tra gli utenti. “Chiunque può creare o modificare le voci di Wikipedia, questo non significa che qualunque informazione può trovare spazio – viene spiegato nel tutorial –, Wikipedia è ‘uno sforzo per creare e distribuire un’enciclopedia libera della più alta qualità possibile a ogni singola persona sul pianeta nella sua propria lingua’, quindi ogni contributo deve essere votato a tale scopo e non ad un asservimento aziendale o una pubblicità personale”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. La novità principale di questa terza stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis: l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.