Famiglia: Di Matteo (Mcl), “Stati generali della natalità per superare la miopia delle politiche”

“Un Paese senza bambini è un Paese senza futuro: affrontare il tema della denatalità è dunque una questione assolutamente prioritaria per uscire da questo lunghissimo e rigido inverno demografico”. Così Antonio Di Matteo, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), ha commentato gli Stati generali della natalità, evento promosso dal Forum delle associazioni familiari (di cui il Mcl fa parte) che si terrà, a Roma, il 14 maggio. “Un’iniziativa che condividiamo e facciamo nostra, che cade in un momento straordinariamente difficile per la vita delle famiglie, fino ad oggi relegate al ruolo di cenerentola delle politiche fiscali, sociali, abitative, scolastiche e del lavoro, come andiamo da tempo denunciando – aggiunge -. Una miopia che va assolutamente superata. L’eccezionalità del momento, testimoniata anche dalle autorevolissime adesioni del mondo della politica, dell’economia, delle banche, della cultura rendono l’idea di un interesse trasversale e ormai irrinunciabile su un tema che segnerà il futuro di tutti”.

Secondo Di Matteo, “l’annunciata presenza all’evento di Papa Francesco ha evidentemente smosso le coscienze e la sensibilità su questo tema”. “Ora speriamo seguano azioni concrete per promuovere un reale sostegno alle famiglie italiane permettendo, conseguentemente, una significativa ripresa del tasso di natalità nel nostro Paese”.