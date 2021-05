Fine Ramadan: diocesi Brescia, il vescovo Tremolada in visita al Centro culturale islamico

In occasione della festa per la chiusura del mese di Ramadan, il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, sarà in visita al Centro culturale islamico di Brescia per consegnare il suo messaggio a nome della diocesi per questa ricorrenza, “a riconferma del cammino di fraternità anche attraverso il dialogo interreligioso”. L’appuntamento è per giovedi 13 maggio, alle 15. “In ragione della situazione che stiamo vivendo e delle prudenti misure per prevenire il contagio, all’incontro parteciperà un piccolo gruppo di rappresentanti della comunità islamica e della diocesi”, informa la diocesi.

L’arrivo del vescovo e l’accoglienza sul piazzale del Centro culturale islamico sono previsti per le 15. Subito dopo, il momento dell’incontro in una sala interna con la consegna del messaggio del vescovo per la fine del Ramadan e i saluti della comunità islamica. Come segno di fraternità il direttore dell’Ufficio per il dialogo interreligioso sarà presente per un saluto anche alla preghiera comunitaria del mattino alle 7.