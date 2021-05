Trattato contro armi nucleari: Pax Christi international, al via contest video per giovani artisti

Un contest rivolta ai giovani artisti di tutto il mondo perché realizzino video o opere d’arte digitali per chiedere ai governi che non l’hanno ancora fatto la firma del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, entrato in vigore il 22 gennaio 2021: è stata lanciata da Pax Christi international e altri movimenti. La Open call for artists invita i giovani dai 15 ai 35 anni “a contribuire in modo creativo allo sforzo per sbarazzarsi finalmente delle armi nucleari!”. I partecipanti possono partecipare alla campagna in due modi diversi. Creando un video, una grafica animata o una grafica in movimento; oppure con un’opera d’arte digitale non in movimento (grafica, fotografia, eccetera). Una giuria internazionale esaminerà tutte le proposte e sceglierà un vincitore per le due categorie. Il vincitore del primo gruppo riceverà 250 euro, il vincitore del secondo gruppo riceverà 150 euro. Le opere dei vincitori, insieme alle 10 migliori proposte, saranno presentate in una esposizione online che Pax Christi international organizzerà nel mese di agosto. Qui le info sul concorso, la scadenza per le iscrizioni è il 15 luglio 2021.