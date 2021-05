Diocesi: Reggio Emilia, morto il sacerdote don Romano Zanni

Si è spento, questa mattina, don Romano Zanni, vinto dalla malattia che da tempo lo aveva colpito, nella casa di preghiera di Albinea. Il sacerdote, carismatica ed emblematica figura del clero reggiano-guastallese, ha sempre fatto della carità e delle missioni il campo privilegiato del suo apostolato.

Nato a Castellazzo il 31 luglio 1945, fratello della carità, è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1987 dal vescovo Gilberto Baroni che subito dopo lo ha nominato parroco di Fontanaluccia. Fu proprio don Romano Zanni ad accompagnare il 6 giugno 1988 Papa Giovanni Paolo II nella Casa della Carità di Villa Cella nel corso della visita del Santo Padre alla Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla.

Don Zanni ha guidato la parrocchia in cui mons. Mario Prandi fondò la Congregazione mariana delle Case della Carità fino al 1999, assumendo anche la guida delle comunità di Romanoro, Morsiano e Rovolo. Nel 1999 divenne parroco “in solidum” moderatore di San Luigi alla Pappagnocca.

Dal 1992 al 1998 è stato superiore generale della Congregazione Mariana della Case della Carità, riconfermato dal vescovo Caprioli nel 2005 al termine del capitolo nella celebrazione eucaristica in Ghiara. Attualmente era alla guida dei fratelli della carità. Ha ricoperto anche l’incarico di direttore e di delegato vescovile della Caritas diocesana e di direttore del Centro Missionario diocesano.

Il sorriso accogliente, la franchezza sono sempre state sue peculiarità, così come la capacità di coinvolgere i partecipanti agli incontri da lui guidati, ricorrendo anche al dialetto; il 3 febbraio 2019 tenne in Sant’Agostino un incontro in cui “raccontò” la carità sotto tre diverse prospettive: virtù teologale, tradizione, scelta di vita e fermento del territorio. Nel 2016 don Zanni guidò con il percorso formativo per operatori delle Caritas parrocchiali e dei Centri di ascolto; nel 2017 predicò gli esercizi spirituali in India nelle Case della Carità di Bombay e nel Kerala.