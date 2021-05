Myanmar: domani a Roma conferenza stampa con suor Ann Rose Nu Tawng

Domani, alla vigilia della celebrazione eucaristica presieduta dal Papa per la comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma, alle ore 10.45 si terrà una conferenza stampa, nella Sala Marconi della Radio Vaticana, cui parteciperà via web suor Ann Rose Nu Tawng, la religiosa birmana che durante le manifestazioni di piazza si è inginocchiata per due volte davanti ai soldati per evitare che questi sparassero sui manifestanti. L’occasione – si legge in una nota – è la pubblicazione del libro “‘Uccidete me, non la gente’. La suora coraggio del Myanmar racconta la sua storia” (Editrice missionaria italiana), nel quale suor Ann Rose Ny Tawng racconta il senso del suo gesto e le motivazioni che l’hanno portata a sfidare pacificamente i militari. Alla conferenza stampa – oltre a suor Ann Rose Nu Tawng in collegamento web – parteciperanno in presenza Andrea Monda, direttore de L’Osservatore romano, Joseph Buan Sing, gesuita birmano, e Gerolamo Fazzini, giornalista e coautore del libro. A moderare sarà Monica Mondo, giornalista di Tv2000.