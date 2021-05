Fede e cultura: Accademie Pontificie, assegnato il premio 2020 al prof. Gyozo Vörös

L’edizione 2020 del Premio delle Pontificie Accademie ha subito un inevitabile slittamento a causa della emergenza Covid. Su proposta del Consiglio di coordinamento fra Pontificie Accademie, il Premio 2020, riservato alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia e alla Pontificia Accademia Cultorum Martyrum, e consistente nella Medaglia d’oro del Pontificato, è stato assegnata al prof. Győző Vörös, membro della Hungarian Academy of Arts, per il progetto The Machaerus Archaeological Excavations, illustrato in tre volumi pubblicati dalle Edizioni Terra Santa (2013, 2015, 2019). Sempre su proposta del Consiglio di coordinamento fra Pontificie Accademie – informa il Pontificio Consiglio per la Cultura – la Medaglia d’argento del Pontificato è stata conferita a Domenico Benoci, per la tesi di dottorato inedita “Le Iscrizioni cristiane dell’Area I di Callisto”, discussa presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e a Gabriele Castiglia, per la monografia edita “Topografia cristiana della Toscana centro-settentrionale (Città e campagne dal IV al X secolo)”, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2020. La Seduta delle Pontificie Accademie, nella quale il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a nome del Santo Padre, consegnerà ai vincitori i rispettivi Premi, si terrà all’inizio del prossimo anno, in coincidenza con l’avvio delle commemorazioni del bicentenario della nascita dell’archeologo Giovanni Battista De Rossi, fondatore della moderna archeologia cristiana e Magister del Collegium Cultorum Martyrum.