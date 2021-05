Infermieri: Speranza (min. Salute) “fondamentali per costruire un Ssn migliore”

“Dobbiamo costruire un costruire un Servizio sanitario nazionale migliore e in questo contesto c’è il ruolo del mondo che rappresentate, la figura dell’infermiere, di chi ogni giorno nei presidi sanitari si prende cura delle persone”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo video-saluto al Congresso Fnopi (Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche) che si sta svolgendo a Firenze. “Penso che dentro questo sforzo noi abbiamo indicato la strada giusta, anche con alcune scelte condivise – ha proseguito Speranza -: l’indennità di specificità, la possibilità di implementare e rafforzare la figura dell’infermiere di famiglia. Tutti segnali che vanno nella direzione giusta. Il vostro mondo è fondamentale per rendere più forte il servizio sanitario e l’occasione è ora, questo è il momento giusto per questa nuova consapevolezza che c’è. Abbiamo bisogno di lavorare insieme”.